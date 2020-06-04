Форвард Атлетико осужден на шесть месяцев тюрьмы условно

Новости спорта:Чтобы избежать заключения, форвард согласился выплатить штраф 36 000 евро.

Нападающий Атлетико Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы. Такое решение вынес мадридский суд по делу об уклонении в уплате налогов футболистом.

Форвард признал вину и согласился выплатить 36 000 евро штрафа. Благодаря этому, Коста избежит тюремного заключения и сможет играть.

В 2014 году Диего перешел из Атлетико в Челси, за что получил около 1,3 миллиона евро за имиджевые права от лондонского клуба. На тот момент Коста все еще был испанским налоговым резидентом, но не указал доход в декларации и нанес ущерб испанской казне на 1 миллион. Коста впоследствии выплатил 1,148 миллиона евро в испанский бюджет, погасив основной долг с процентами.

Испанец бразильского происхождения вернулся в Атлетико из Челси зимой 2018 года. В текущем сезоне форвард сыграл в 19 матчах за Матрасников во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.

Чемпионат Испании возобновится 11 июня. Атлетико в первом матче после рестарта сезона сыграет в Бильбао против Атлетика 14 июня.