Вернер дал добро на переход в Челси

Новости спорта:Зарплата игрока составит 200 тысяч фунтов в неделю.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер дал согласие на переход в Челси. Зарплата немца в лондонском клубе составит 200 тысяч фунтов в неделю.

Клубы находятся в шаге от заключения официальной сделки. Напомним, клаусула форварда составляет 53 миллиона фунтов (около 60 миллионов евро), и ее действие истекает 15 июня.

Вернер был приоритетной трансферной целью для другого английского клуба, Ливерпуля. Сообщается, что представители игрока отклонят предложение Красных, если Ливерпуль предпримет попытку выплатить отступные форварда до официальной сделки с Челси.

Форвард перешел в Лейпциг из Штутгарта летом 2016 года. В нынешнем сезоне Тимо сыграл в 40 матчах за Быков во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 12 голевых передач.

Челси ушел на вынужденную паузу в Премьер-лиге на четвертом месте в таблице. От лидера Ливерпуля Синие отстают на 34 очка.