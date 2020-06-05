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Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус

Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
07:41 Сегодня Телеграф ФК Заря ФК Заря

Новости спорта:Предыдущие анализы также проходили без положительных результатов.

Игроки, тренерский штаб и персонал Зари сдали тесты на коронавирус на клубной базе. Результат, как и после предыдущих анализов, отрицательный.

Тестирование проходило согласно рекомендациям УАФ перед матчем против Колоса. Напомним, встреча 25-го тура начнется 6 июня в 17:00.

Ранее сообщалось, что три футболиста Зари — вратарь Никита Шевченко, полузащитник Максим Казаков и форвард Сергей Майборода — на сегодняшний день тренируются индивидуально.

Заря упустила возможность выйти вперед в борьбе за серебряные награды чемпионата, уступив Александрии (0:1). Подопечные Виктора Скрипника занимают второе место в таблице Favbet Лиги и имеют равное количество очков с Десной и Динамо (у всех — по 46).

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Чемпионат Украины, ФК Заря, УПЛ, Карантин, Коронавирус.
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