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Милевский: В сборной никто даже не нюхает алкоголь

Милевский: В сборной никто даже не нюхает алкоголь
08:16 Сегодня Телеграф Канал Миля

Новости спорта:Милевский уверен, что в сборной все соблюдают режим.

Во время общения с Артемом Милевским игрок сборной Украины Александр Зинченко пригласил его при возможности подъезжать в национальную команду для общения.

Однако Милевский не хочет нарваться на тренера Андрея Шевченко.

«В сборной такой режим, Андрей Николаевич меня бы увидел, я не знаю...С такими глазами. Сразу подумал бы, что я вас посажу на такси и увезу в ночную смену. Я же его знаю. Сразу бы проверки вам были. Я поэтому в сборную не подъезжаю, у вас же сейчас профики все в сборной».

«Никто даже не нюхает алкоголь, насколько я знаю. Вот на Евро подъеду», - сказал Милевский.

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Артем Милевский, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко.
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