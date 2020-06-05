Милевский: В сборной никто даже не нюхает алкоголь

Новости спорта:Милевский уверен, что в сборной все соблюдают режим.

Во время общения с Артемом Милевским игрок сборной Украины Александр Зинченко пригласил его при возможности подъезжать в национальную команду для общения.

Однако Милевский не хочет нарваться на тренера Андрея Шевченко.

«В сборной такой режим, Андрей Николаевич меня бы увидел, я не знаю...С такими глазами. Сразу подумал бы, что я вас посажу на такси и увезу в ночную смену. Я же его знаю. Сразу бы проверки вам были. Я поэтому в сборную не подъезжаю, у вас же сейчас профики все в сборной».

«Никто даже не нюхает алкоголь, насколько я знаю. Вот на Евро подъеду», - сказал Милевский.