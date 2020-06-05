Шовковский вспомнил, как легендарный футболист выбил ему два зуба

Новости спорта:Бывший голкипер сборной Украины вспомнил отбор на ЧМ-1998.

45-летний экс-вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Шовковский поделился воспоминаниями от отборе на ЧМ-1998.

«Я не верю, что против нас был тогда какой-то заговор, но симпатии арбитров в обоих матчах с хорватами оказались на стороне соперника. Хотя симпатии — это мягко сказано. В Загребе судья не назначил очевидный пенальти за фол против Сергея Реброва, а в Киеве вообще отменил чистейший гол Виталия Косовского. Поединок на выезде запомнился еще тем, что закончил я его без… двух зубов. Мне их выбил Давор Шукер. Нападающий рисовал пенальти и задел мою челюсть. Один зуб я сразу показал рефери, а второй был сломан. Потом, по приезде в Киев, отправился в клинику на реставрацию.

Несмотря на поражение со счетом 0:2, мы решительно настраивались на домашний матч. Осенью 1997-го футболисты «Динамо» были на ходу, в то время мы как раз громили «Барселону». На второй матч готовился и Андрей Шевченко, который игру в Загребе пропускал из-за дисквалификации. В общем, на переполненном «Олимпийском» в стартовые минуты мы просто смяли соперника — это был феерический футбол! Засчитай судья тот гол, счет стал бы 2:0. Но вместо этого мы получили рикошет в свои ворота — тогда нам часто залетали такие курьезные мячи. В общем, во Францию поехали хорваты. Нас потом мерили и оценивали по их бронзовым медалям на чемпионате мира, но я никогда не любил сослагательного наклонения. Хотя того форума мы, конечно же, заслуживали, и он был очень близко…», — отметил Шовковский.