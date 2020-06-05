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Зинченко: В центре поля у Гвардиолы играл один раз

Зинченко: В центре поля у Гвардиолы играл один раз
12:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Защитник Ман Сити рассказал о том, как Пеп Гвардиола использует его в своей команде.

Александр Зинченко свою карьеру начинал на позиции в центре поля, где выступает и в сборной Украины, но Пеп Гвардиола видит в нем только левого защитника.

"В центре поля у Гвардиолы играл один раз, на тренировке", - рассказал Зинченко Артему Милевскому в прямом эфире. - " Двухсторонка была у нас с молодежной командой, вот там я один тайм отыграл, видно, не подошел".

Украинец поделился мнением о своей новой позиции.

"Я всю жизнь играл в центре, а у Гвардиолы уже начал левого защитника. Хотя у меня и тут такие функции, что я постоянно играю с мячом ближе к центру. Делаю забегания, создаю пространство, где нападающий может один в один обыграть. Если же мой нападающий идет помогать своему защитнику крайнему, то я уже подхожу туда поближе к середине поля, где уже и пробить можно и подать. Если бы еще удар у меня был, то можно было бы и пробить", – сказал Зинченко.

Кроме того, Зинченко рассказал, что на тесты по коронавирусу ездит так же, как Милевский приходил на презентацию Блохина.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Александр Зинченко.
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