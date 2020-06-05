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Байер отказал Реалу в продаже Хавертца: за игрока требуют €100 млн

Байер отказал Реалу в продаже Хавертца: за игрока требуют €100 млн
16:22 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Сливочные предлагали немецкому клубу 80 миллионов евро.

Мадридский "Реал" сделал "Байеру" предложение по полузащитнику Каю Хаверцу, на которого претендует ряд топ-клубов Европы.

Как сообщает Bild, "сливочные" были готовы заплатить за 20-летнего футболиста € 80 млн и оставить его в команде из Леверкузене ещё на сезон. "Байер" отклонил предложение, поскольку не намерен продавать хавбека меньше чем за € 100 млн.

Кай является воспитанником "Байера" и выступает за клуб с 2016 года, а в сборную Германии вызывается с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач.

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ФК Реал, ФК Байер, Футбол, Новости футбола, Кай Хаверц.
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