Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, чьи доходы превысили миллиард долларов.
Об этом сообщает Forbes.
35-летний португалец стал только третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру. Ранее подобной отметки достигали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.
Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от различных спонсорских контрактов.
В прошлом году Роналду заработал 105 млн евро.