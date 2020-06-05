Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов

Новости спорта:Криштиану Роналду успел заработать миллиард.

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, чьи доходы превысили миллиард долларов.

Об этом сообщает Forbes.

35-летний португалец стал только третьим спортсменом, заработавшим 1 млрд долларов за карьеру. Ранее подобной отметки достигали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.

Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от различных спонсорских контрактов.

В прошлом году Роналду заработал 105 млн евро.