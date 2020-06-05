"ЛЧ, ЧМ и МЛС": Гризманн четко обозначил свои планы

Новости спорта:Антуан Гризманн рассказал, что хочет завершить футбольную карьеру в США.

Форвард каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, какие цели он ставит перед собой и где планирует завершить свою карьеру.

"Победа с "Барселоной" в ЛЧ и в Ла Лиге - это моя мечта, а также моя цель. Потом может случиться многое. В 2022-м году меня ждет еще один чемпионат мира, а после - MLS.

Я не решил за какую команду я буду играть, но я точно хочу там оказаться. Моя цель - закончить карьеру в США. Хочу играть там и бороться за титулы со своей командой", - цитирует француза AS.

Отметим, что Гризманн любит США и очень часто посещает матчи НБА.