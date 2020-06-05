"Если это правда": Тренер Баварии поздравил Челси с подписанием Вернера

Новости спорта:Ханс Флик считает, что лондонцы провернули качественную сделку.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс Флик прокомментировал вероятный переход звезды РБ Лейпцига Тимо Вернера в лондонский Челси.

"Тимо - невероятно классный и забивной футболист. В Челси провели прекрасную сделку, если это правда.

Это его решение. Мы должно уважать это, все отлично", - приводит слова немецкого специалиста Express.

Напомним, что ряд известных СМИ и журналистов утверждают, что нападающий уже согласился на переход в стан "пенсионеров".

В текущем сезоне Бундеслиги Тимо провел 29 игр, в которых забил 25 мячей и отдал семь результативных передач.