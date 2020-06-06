Барселона и Месси готовят новый контракт: какое главное условие

Новости спорта:Аргентинец хочет вести переговоры уже после завершения сезона и ставит свои условия.

«Барселона» хочет как можно скорее продлить контракт с Лионелем Месси, сообщает издание Marca.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен начать переговоры с аргентинцем на следующей неделе. Впрочем, сам Месси настроен обсуждать свое будущее только после окончания нынешнего сезона.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 2021 года. Капитан каталонцев не прочь продлить соглашение. Его главное условие - пункт о разрыве контракта за год до окончания срока его действия.

В нынешнем сезоне Месси забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач в 31 матче за «Барселону».

Первый матч после рестарта сезона в Испании «Барселона» сыграет на выезде против «Мальорки» 13 июня.