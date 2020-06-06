Английская футбольная премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля.
Календарь опубликован на официальном сайте турнира.
Первенство возобновится 17 июня перенесенными матчами 28 тура "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" - "Арсенал".
30-й тур пройдет с 19 по 22 июня, 31-й тур - 23-25 июня, 32-й тур - 27 июня - 2 июля.
Встреча лидеров чемпионата "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 2 июля.
Матчи АПЛ приостановлены в марте из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне.
После 29 туров английского первенства в турнирной таблице уверенно лидирует "Ливерпуль". В активе команды 82 очка. "Манчестер Сити" отстает от "красных" на 25 очков.