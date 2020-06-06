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АПЛ представила расписание матчей

АПЛ представила расписание матчей
07:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: premierleague.com

Новости спорта:Встреча лидеров чемпионата "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 2 июля.

Английская футбольная премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля.

Календарь опубликован на официальном сайте турнира.

Первенство возобновится 17 июня перенесенными матчами 28 тура "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" - "Арсенал".

30-й тур пройдет с 19 по 22 июня, 31-й тур - 23-25 июня, 32-й тур - 27 июня - 2 июля.

Встреча лидеров чемпионата "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 2 июля.

Матчи АПЛ приостановлены в марте из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне.

После 29 туров английского первенства в турнирной таблице уверенно лидирует "Ливерпуль". В активе команды 82 очка. "Манчестер Сити" отстает от "красных" на 25 очков.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, АПЛ, ФК МЮ, Чемпионат Англии.
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