Балотелли покидает очередной клуб

Новости спорта:Марио Балотелли достиг соглашения о расторжении контракта с «Брешией».

29-летний итальянский нападающий Марио Балотелли достиг договорённости с президентом «Брешии» о расторжении контракта, сообщает Goal со ссылкой на Repubblica.

Президент «Брешии» Массимо Челлино решил прекратить трудовые отношения с форвардом после того, как Марио Балотелли неоднакратно пропускал тренировочные занятия клуба. Сам 29-летний нападающий утверждал, что не пропускает тренировки «Брешии».

Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года с зарплатой в € 1 млн, которая за счёт бонусов могла вырасти в 4 раза. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 5 голов.

«Брешия», набрав 16 очков в 26 турах, занимает последнее место в чемпионате Италии, отставая от места, позволяющего сохранить прописку в высшем дивизионе, на 9 очков.