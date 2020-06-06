Как Моуринью чуть не довел Роналду до слез

Новости спорта:Криштиану и Жозе пытались выяснить отношения в раздевалке.

Полузащитник Реала Лука Модрич вспомнил о конфликте экс-форварда "сливочных" Криштиану Роналду и бывшего тренера команды Жозе Моуринью.

"Меня удивила реакция Моуринью. Мы выиграли со счетом 2:0 в Кубке Испании. Роналду не вернулся в оборону в одном из моментов, и Жозе пришел в ярость. Они долго спорили на поле.

В перерыве я увидел отчаянного Роналду на грани слез. Он сказал: "Я делаю все возможное, а он продолжает критиковать меня". Тогда подошел Моуринью и снова начал высказывать Криштиану претензии по самоотдаче. Стало настолько жарко, что их стычку предотвратило лишь вмешательство игроков", - приводит слова Модрича Marca со ссылкой на автобиографию игрока.

Напомним, что Криштиану защищал цвета Реала с 2009 по 2018 годы, после чего ушел в Ювентус. Моуриньо же тренировал мадридцев с 2010 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером.