Где сегодня смотреть матчи чемпионата Украины

Новости спорта:Где смотреть матчи 25 тура футбольной Премьер-лиги Украины.

Очередной, 25-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 6 июня, матчем на "Славутич-Арене" в Запорожье.

Стартовый поединок тура "Заря" (Луганск) - "Колос" (Ковалевка) в 14.00 покажет телеканал "Униан-ТВ".

В первый игровой день также сыграют донецкий "Шахтер" и черниговская "Десна", которые сойдутся в 17.00 на столичном НСК "Олимпийский" ("Футбол 2").

В воскресенье, 7 июня, пройдут матчи донецкого "Олимпика" с "Мариуполем" (14.00, "Футбол 1"), киевского "Динамо" с "Александрией" (17.00, "2+2"), "Днепра- 1" со "Львовом" (19.30, "Футбол 1").

Поединок "Ворскла" (Полтава) - "Карпаты" (Львов) перенесен.

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 62 очка (после 24-х матчей), "Заря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (24), "Александрия" - 43 ( 24), "Колос" - 26 (24)

вторая шестерка - "Днепр-1" - 31 (24), "Мариуполь" - 25 (23), "Львов" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олимпик" - 19 (24), "Карпаты" - 14 (23).