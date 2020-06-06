Кадровые потери Десны перед встречей с Шахтером

Новости спорта:Клуб из Чернигова имеет кадровые потери перед матчем с лидером чемпионата.

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал телеканалу «Футбол» о кадровых проблемах своей команды перед матчем 25-го тура УПЛ против "Шахтера".

В игре с «горняками» черниговцы на смогут рассчитывать на травмированных полузащитников Левана Арвеладзе и Алексея Гуцуляка.

«Арвеладзе уже тренируется в общей группе, но с «Шахтером» он еще не сможет сыграть. К сожалению, тяжело травмировался в начале матча с «Оболонью-Бровар» Алексей Гуцуляк», - заявил Рябоконь.

Кроме Арвеладзе и Гуцуляка, не поможет «Десне» и защитник Ефим Конопля, который не может играть с «Шахтером» по условиям арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Арвеладзе сыграл 5 матчей за «Десну» и забил один мяч. На счету Гуцуляка 3 матча без результативных действий. Оба игрока присоединились к команде Рябоконя зимой.

Напомним, «Шахтер» и «Десна» сыграют 6 июня в 17:00. Сейчас черниговская команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.