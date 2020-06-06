Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)

Клопп: Фанаты Ливерпуля долго ждали чемпионства

Клопп: Фанаты Ливерпуля долго ждали чемпионства
12:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился планами на чемпионский парад.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в случае победы в АПЛ мерсисайдцы могут до следующего сезона подождать с празднованиями и проведением традиционного чемпионского парада.

«Фанаты «Ливерпуля» долго ждали чемпионства. Конечно, такое окончание чемпионата — не лучший вариант и окончание чемпионского сезона. Конечно, подобное празднование нельзя назвать идеальным, понимаю. Я тоже не хотел бы праздновать в одиночестве на стадионе, чтобы потом ехать домой и там пить пиво. Но главное, что титул будет у нас. Мы можем провести чемпионский парад в середине следующего сезона. Если кто-то подумает, что мы сумасшедшие, мне всё равно», — сказал Клопп SkySports.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, «Ливерпуль» в случае победы в АПЛ не сможет провести чемпионский парад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Чемпионат Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла
02 UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
03 Экс-тренер Шахтера Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту
04 Ван дер Варт рассказал, как Роналду был разочарован после победы 6:0
05 АПЛ представила расписание матчей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь