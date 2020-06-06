Игрок Александрии: В последних трех матчах с Динамо мы очень хорошо выглядели

Новости спорта:Кирилл Ковалец поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо".

Футбольный полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо".

В эфире ТК "Футбол" игрок отметил, что уверен в своей команде.

"В последних трех матчах с "Динамо" мы очень хорошо выглядели, но присутствовал фактор невезения. Уверен, что в предстоящей игре мы будем выглядеть убедительно. Перед этой встречей мы хорошо потренировались и , думаю, заработали фарт. Я уверен в своей команде и в каждом партнере, который будет со мной на футбольном поле", - заявил Ковалец.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ "Александрия" идет на пятом месте, отставая от "Динамо" на 3 очка.

Матч "Динамо" - "Александрия" состоится в столице 7 июня. Начало - в 17.00.