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Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)

Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)
13:22 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер лично посетил медиков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил Киевский военный госпиталь. Наставник передал гуманитарную помощь медикам от имени тренерского штаба национальной футбольной команды.

Шевченко передал 100 очков, 100 защитных костюмов, 500 пар перчаток, 500 масок и аппарат ИВЛ, стоимостью 680 тысяч гривен. Сообщается, что аппарат заказали 2 месяца назад, но из-за дефицита таких устройств в мире его доставили только сейчас.

«Национальная сборная на протяжении четырех лет посещает военные госпиталя, периодически мы пытаемся поддерживать наших военных, когда есть возможность. Мы это делали в Харькове, Киеве, Львове и будем продолжать. И аппарат, и костюмы – для военных», — сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко подпишет новый контракт с УАФ в воскресенье, 7 июня. Соглашение будет рассчитано на 2,5 года.

По причине пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата Европы был перенесен на 2021 год. Соперниками сине-желтых будут Нидерланды, Австрия и еще одна сборная, которая определится после плей-офф Лиги Наций.

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Андрей Шевченко, Карантин, Коронавирус, ООС.
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