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Испанский тренер сборной Украины: Люди здесь приветливые, но не такие открытые

Испанский тренер сборной Украины: Люди здесь приветливые, но не такие открытые
13:37 Сегодня Телеграф Gazeta.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший вратарь "Реала", а ранее испанец работал тренером голкиперов "Днепра" в 2010-2014 годах.

Тренер вратарей национальной сборной Украины Педро Харо рассказал о жизни в Украине и о симпатиях в испанском футболе.

- Как Украина? Нравится. Жена и с младшей дочерью жили со мной во время работы в "Днепре", когда я приехал в Украину работать в тренерском штабе Хуанде Рамоса. Город менялся на глазах. В Днепре все строилось в том числе и футбольная инфраструктура. Город боролось за право принять Евро-2012. Жаль, что не смогли победить в конкурсе и уступили Киеву, Харькову и Львову.

В Днепре с семьей жил у набережной. Нам там очень нравилось, была возможность гулять у реки.

В общем города в Украине отличаются. Киев совсем другой. У него своя специфика и особенности. Это уже современное большой город. Есть крупные индустриальные города с высокими домами, являются меньшие со старинными центральными частями

Люди в Украине приветливые. Но они отличаются от испанцев, не так отрытые.

Понравилась украинская кухня. Прежде всего, борщ. Он в Украине особенный. Другие блюда не менее вкусные. Поэтому чувствую себя в Украине комфортно. Уже адаптировался к жизни в стране.

- Какие у вас симпатии в испанском футболе?

- Симпатизирую многим командам. Наблюдаю за "Реал Сосьедад", импонирует "Вильярреал". Очень хочу, чтобы "Кадис" поднялась в Ла Лигу, играл там шесть сезонов. Эта команда заслуживает играть в элите испанского футбола.

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Сборная Украины, Футбол, Педро Харо, УАФ.
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