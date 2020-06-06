Месси уже в строю - футболист вернулся к тренировкам

Новости спорта:Аргентинец занимался по специальной программе вместе с Нелсоном Семеду.

Нападающий Барселоны Лионель Месси провел первую тренировку после повреждения мышцы правого бедра. Форвард занимался по специальной программе вместе с португальским защитником Нелсоном Семеду.

Аргентинец получил разрешение возобновить индивидуальные тренировки еще в пятницу, но тренерский штаб решил поберечь игрока и отложить возвращение к занятиям. Сообщается, что форвард успеет набрать форму к предстоящему матчу Барселоны против Мальорки 13 июня.

В нынешнем сезоне Месси забил 24 гола и отдал 16 результативных передач в 31 матче блаугранас во всех турнирах.

Барселона лидирует в Примере, набрав 58 очков после 27 туров. Сезон в Испании возобновят 11 июня, когда состоится андалусийское дерби между Севильей и Бетисом.