Шевченко - о шансах Беседина в сборной Украины

Новости спорта:Наставник сборной Украины – о перспективах форварда «Динамо» поехать на Евро.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о перспективах в национальной команде форварда киевского «Динамо» Артема Беседина.

– У Беседина появился шанс поехать на Евро, можете как-то прокомментировать эту ситуацию?

– Ему нужно дождаться, когда пройдет его дисквалификация. Он должен набрать форму, тренироваться, завоевать место в составе своего клуба. От такого игрока мы никогда не будем отказываться. Если он будет в форме, у него есть все шансы, – сказал Шевченко.

Напомним, сейчас Беседин отбывает годовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он сможет приступить к тренировкам с «Динамо» 19 октября, а вернуться на поле – 19 декабря нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Беседин тренируется с ветеранской сборной Украины.