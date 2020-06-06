Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте
Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Заря ответила на обвинения в неправильной процедуре тестов на COVID-19

Заря ответила на обвинения в неправильной процедуре тестов на COVID-19
16:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Матчу Зари и Колоса ничего не угрожает.

Луганская Заря на своем официальном сайте отреагировала на информацию в СМИ по поводу того, что клуб не соблюдает процедуру прохождения тестов на коронавирус, поэтому матч с Колосом может не состоятся.

"28 мая команда прошла первое тестирование на коронавирус, о чем имеются соответствующие документы. Согласно всем рекомендациям у команды есть две недели для прохождения следующего теста.

Однако футбольным клубом Заря было принято решение провести дополнительное тестирование в рамках экспресс-теста, о чем было сообщено на официальном сайте в четверг 4 июня. Соответствующие документы так же имеются в наличии.

Следующий ПЦР тест запланирован у нас во вторник, 9 июня, в рамках подготовки к игре с киевским Динамо.

Футбольный клуб Заря делает все, согласно рекомендациям МОЗ и своевременно проводит тестирование игроков для проведения футбольных матчей", - гласит заявление.

Поединок Заря - Колос должен начаться в 17:00 сегодня, 6 июня, в Запорожье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, ФК Колос, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла
02 UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
03 Экс-тренер Шахтера Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту
04 Ван дер Варт рассказал, как Роналду был разочарован после победы 6:0
05 АПЛ представила расписание матчей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь