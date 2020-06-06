Заря ответила на обвинения в неправильной процедуре тестов на COVID-19

Новости спорта:Матчу Зари и Колоса ничего не угрожает.

Луганская Заря на своем официальном сайте отреагировала на информацию в СМИ по поводу того, что клуб не соблюдает процедуру прохождения тестов на коронавирус, поэтому матч с Колосом может не состоятся.

"28 мая команда прошла первое тестирование на коронавирус, о чем имеются соответствующие документы. Согласно всем рекомендациям у команды есть две недели для прохождения следующего теста.

Однако футбольным клубом Заря было принято решение провести дополнительное тестирование в рамках экспресс-теста, о чем было сообщено на официальном сайте в четверг 4 июня. Соответствующие документы так же имеются в наличии.

Следующий ПЦР тест запланирован у нас во вторник, 9 июня, в рамках подготовки к игре с киевским Динамо.

Футбольный клуб Заря делает все, согласно рекомендациям МОЗ и своевременно проводит тестирование игроков для проведения футбольных матчей", - гласит заявление.

Поединок Заря - Колос должен начаться в 17:00 сегодня, 6 июня, в Запорожье.