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Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)

Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
16:29 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Facebook

Новости спорта:Смотреть прямую видеотрансляцию матча 25-го тура УПЛ Заря - Колос.

Сегодня на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье состоится матч 25 тура чемпионата Украины между Зарей и Колосом. Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире будет показан на OLL.TV.

Турнирное положение. Луганчане остаются на втором месте в чемпионате Украины, однако опережают Десну и Динамо лишь по дополнительным показателям. Команда Виктора Скрипника неудачно вернулась с карантина, уступив на выезде Александрии в самой концовке встречи. Колос также уступил в прошлом туре, оказавшись слабее Десны. Пока выглядит так, что ковалевская команда является главным аутсайдером секстета и ей остается лишь дожидаться плей-офф за место в Лиге Европы. Там Колос и сможет за два матча отобраться в еврокубки.

Прямая трансляция матча:

Кадровая ситуация. Луганчане не смогут рассчитывать на Богдана Михайличенко, который получил красную карточку в прошлом туре. Также вне игры остаются Никита Шевченко, Максим Казаков и Сергей Майборода, которые тренируются по индивидуальной программе. У ковалевцев также есть потери. Дисквалификации не позволят сыграть Кириллу Петрову и Владиславу Емцу. В то же время сенегальский форвард Данфа недавно подписал контракт с Колосом и готов уже помогать своей команде.

История встреч. Поскольку Колос является дебютантом элиты, команды сыграли лишь два очных матча. Оба поединка остались за Зарей. В матче на «Оболонь-Арене» в августе прошлого года Заря выиграла со счетом 3:1, а в ноябре в Запорожье хозяева добыли победу со счетом 2:0.

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