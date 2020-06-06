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Заря - Колос: составы команд на матч УПЛ 6 июня

Заря - Колос: составы команд на матч УПЛ 6 июня
16:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Стали известны стартовые составы команд на матч 25 тура УПЛ между луганской Зарей и ковалевским Колосом.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник вернул в стартовый состав команды основного опорного полузащитника Дмитрия Иванисеню. Кроме того, специалист произвел еще четыре изменения по сравнению с матчем против Александрии. Так, с первых минут в поединке против Колоса сыграют Никола Василь, Жоэль Абу Ханна, Александр Тымчик и Артём Громов.

В рамку ворот гостей вернулся пропустивший матч против Десны Евгений Волынец. Также отметим попадание в заявку команды Руслана Костышина сенегальского новичка Мамаду Данфа.

Заря: Василь — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Чеберко — Иванисеня — Леднев, Юрченко, Кочергин — Кабаев, Громов

Запасные: Махарадзе, Цвек, Каменюка, Лунев, Перович, Хомченовский, Чайковский, Поддубный, Цыганикс

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Парамонов, Черноморец — Богданов, Милько — Ильин, Смирный, Вильхамссон — Лысенко

Запасные: Яшков, Максименко, Данфа, Костышин, Сорокин, Кожушко, Морозко, Бондаренко, Мораренко

Матч Заря - Колос начнется в 17:00 по киевскому времени. 

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