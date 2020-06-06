Шевченко назвал самого импульсивного игрока в Шахтере

Новости спорта:Украинский голкипер Алексей Шевченко также рассказал о взаимоотношениях с легионерами горняков.

Вратарь донецкого Шахтера Алексей Шевченко поделился, с кем из команды он общается больше всего, а также назвал своего одноклубника Тараса Степаненко самым импульсивным футболистом в стане "горняков".

"Ближе всех с Кривцовым и Степаненко. Мы просто еще в Запорожье вместе играли. Еще с Хочолавой, он мой сосед, Коваленко, Марлосом, Тайсоном… Со всеми!"

"Кто самый импульсивный в команде? Тарас Степаненко. Но он сейчас стал гораздо спокойнее, чем пару лет назад, – два разных человека. Он учится, развивается, читает о спортивной психологии. Очень эрудированный парень. Но если что-то пойдет не так, может вспылить!"

В составе Шахтера выступает большое количество иностранных футболистов. Шевченко рассказал, на каком языке преимущественно общаются с ними в команде.

"Португальский, как ни крути, каждый день на слуху. Да и на русском, украинском, они же тоже их слышат, понимают, что мы просим. Иногда что-то объясняешь с помощью жестов. Без проблем, все абсолютно нормально. А с Соломоном на английском", — приводит слова Алексея Шевченко официальный сайт Шахтера.

Напомним, поединок Шахтер Донецк — Десна Чернигов состоится шестого июня в 17:00 по киевскому времени.