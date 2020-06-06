Реал вернет Хакими и подпишет с ним долгосрочный контракт

Новости спорта:Марокканский защитник Ашраф Хакими продолжит карьеру на Сантьяго Бернабеу.

Крайний защитник Реала Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую Боруссию, в скором времени вернется в Мадрид. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 21-летний марокканец продлит действующее соглашение со "сливочными" до 2025 года и продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел 29 матчей в рамках Бундеслиги, в которых забил пять голов и отдать десять результативных передач.

Напомним, ранее агент Хакими уже подтверждал, что главная цель его клиента — выступления за мадридский Реал.