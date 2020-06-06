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Клубы МЛС активно ведут Пасторе

Клубы МЛС активно ведут Пасторе
17:41 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:В числе претендентов - Лос-Анджелес Гэлакси и Сиэтл Саундерс.

Полузащитник Ромы Хавьер Пасторе попал в сферу интересов клубов МЛС.

По информации Sky Sport Italia, наибольшую заинтересованность аргентинец вызывает у Лос-Анджелес Гэлакси и Сиэтл Саундерс.

В 2018 году Рома приобрела Пасторе у ПСЖ за 25 миллионов евро, но проявить свои лучшие качества в Риме тот не сумел. В нынешнем сезоне 30-летний хавбек отметился двумя результативными передачами в 13 матчах за джалоросси.

Контракт Пасторе с Ромой, которую тренирует экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека, рассчитан до 2023 года.

В марте лига МЛС ушла на вынужденный перерыв после двух сыгранных туров. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

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МЛС, Футбол, Новости футбола, Хавьер Пасторе.
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