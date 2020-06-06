Паст на глазах Шевченко потащил удар Марлоса с пенальти

Новости спорта:Украинский голкипер Евгений Паст удачно сыграл в рамке при ударе Марлоса с 11-метрового.

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер принимает черниговскую Десну. После первого тайма "горняки" побеждают 2:1. Отметим, за матче вживую наблюдает главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

на 25-й минуте мяч попал в руку Андрею Мостовому, после чего арбитр назначил пенальти. К 11-метровой точке подошел Марлос.

Однако, украинский бразилец не смог реализовать пенальти – Евгений Паст угадал угол и потащил удар. Таким образом, голкипер Десны потащил второй 11-метровый кряду.

В прошлом туре 32-летний вратарь не дал забить Гавришу. Если кипер сможет выиграть еще одну дуэль, то встанет в один ряд с Богданом Сарнавским, Игорем Шуховцевым, Андреем Глущенко, Антоном Каниболоцким, Юрием Панькивым и Денисом Бойко – они отражали пенальти трижды подряд. Рекорд принадлежит Виталию Постранскому, – тот спасал свою команду четырежды.