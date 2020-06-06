Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте
Президент ФИФА: Здоровье людей должно быть на первом месте
"Как же я скучал по этому месту": Месси вернулся на "Камп Ноу" (Фото)
"Как же я скучал по этому месту": Месси вернулся на "Камп Ноу" (Фото)
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной
Шахтер благодаря дублю Марлоса справился с Десной

Бавария приблизилась к чемпионству, обыграв в гостях Байер

Бавария приблизилась к чемпионству, обыграв в гостях Байер
18:27 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Мюнхенцы забили четыре мяча леверкузенцам, пропустив первыми.

Бавария добыла выездную крупную победу над Байером (4:2) в 30-м туре немецкой Бундеслиги.

Первыми счет в поединке ответили хозяева поля — ошибка при передаче Бенжамена Павара привела к Баумгартлингера на Аларио, форвард Байера открыл счет. Но еще до перерыва мюнхенцы отличились тремя голами в ответ — забивали Коман, Горецка и Гнабри.

Точку в поединке Бавария поставила после перерыва. Навес Томаса Мюллера замкнул ударом в угол Роберт Левандовски. Под конец встречи леверкузенцы отыграли один мяч усилиями 17-летнего Флориана Вирца, но добиться большего Байер не смог.

Мюнхенцы после 30 туров имеют в активе 70 очков. В случае осечки Лейпцига и дортмундской Борусии Бавария имеет теоретические шансы на то, чтобы завоевать чемпионский титул уже в следующем туре. Байер продолжает идти на пятой строчке с 56 очками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Байер, Футбол, Новости футбола, Байер - Бавария.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионка Европы выпала с 16-го этажа и погибла
02 Заря - Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
03 В Сети всплыли фото роскошной виллы Роналду на Марбелье
04 UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
05 Экс-тренер Шахтера Фонсека: Я мечтал тренировать большой европейский клуб и Рома осуществила эту мечту
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь