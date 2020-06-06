Бавария приблизилась к чемпионству, обыграв в гостях Байер

Новости спорта:Мюнхенцы забили четыре мяча леверкузенцам, пропустив первыми.

Бавария добыла выездную крупную победу над Байером (4:2) в 30-м туре немецкой Бундеслиги.

Первыми счет в поединке ответили хозяева поля — ошибка при передаче Бенжамена Павара привела к Баумгартлингера на Аларио, форвард Байера открыл счет. Но еще до перерыва мюнхенцы отличились тремя голами в ответ — забивали Коман, Горецка и Гнабри.

Точку в поединке Бавария поставила после перерыва. Навес Томаса Мюллера замкнул ударом в угол Роберт Левандовски. Под конец встречи леверкузенцы отыграли один мяч усилиями 17-летнего Флориана Вирца, но добиться большего Байер не смог.

Мюнхенцы после 30 туров имеют в активе 70 очков. В случае осечки Лейпцига и дортмундской Борусии Бавария имеет теоретические шансы на то, чтобы завоевать чемпионский титул уже в следующем туре. Байер продолжает идти на пятой строчке с 56 очками.