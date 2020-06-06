РБ Лейпциг в компенсированное время потерял очки с Падерборном

Новости спорта:Быки не сумели удержать победный счет.

РБ Лейпциг сыграл вничью с Падерборном (1:1) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии. Встречу пропускал один из лидеров Быков полузащитник Марсел Забитцер, получивший мышечное повреждение.

Быки повели в счете в середине первого тайма усилиями Патрика Шика. Результативной передачей отличился Тимо Вернер, который, вероятно, продолжит карьеру в Челси.

На 43-й минуте поединка РБ Лейпциг остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Дайо Упамекано. Падерборн сравнял счет в матче в компенсированное время после точного удара Кристиана Штрохдика.

РБ Лейпциг с 59 очками идет на третьем месте Бундеслиги. Падерборн замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии.

В следующем туре РБ Лейпциг 12 июня на выезде встретится с Хоффенхаймом, Падерборн 13 июня дома примет Вердер.

Чемпионат Германии. 30-й тур

РБ Лейпциг — Падерборн — 1:1 (1:0)

Голы: Шик, 27 — Штрохдик, 90+2

Удаление: Упамекано, 43