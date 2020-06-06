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Луиш Каштру: Марлос переживает хороший момент

Луиш Каштру: Марлос переживает хороший момент
20:48 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Наставник "горняков" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Десной" в 25-м туре.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над "Десной" в рамках 25-го тура УПЛ.

– По результату может показаться, что нам было сложно, но мы полностью доминировали в первом тайме. Играли с хорошей командой, которая борется за плей-офф ЛЧ, но доминировали, создавали моменты, держали мяч. Изучили соперника и разобрали его оборону. Во втором тайме не так часто доходили до ворот "Десны", а процент владения был не таким высоким. Главное, что сделали шаг к главной цели сезона – чемпионству.

– Марлос не реализовал пенальти и выход один на один, но оформил дубль. Он герой матча или антигерой?

– Никогда не рассматриваю игру с индивидуальной стороны. Марлос забил два гола, в прошлом туре тоже. Он переживает хороший момент. Надеемся, будет продолжать. С помощью его качеств и качеств других игроков добираемся до финальной третьи поля очень быстро.

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– Матвиенко во втором матче подряд сыграл рукой в своей штрафной.

– Я же не могу его схватить за руку. Такое может произойти с кем угодно. Такое случается. И будет происходить всегда. На мне же не ставят пенальти, но я и не играю. Главное, что игроки отдавались по максимуму, отработали до конца. Игра проходила в высоком темпе, но мы добились того, чего хотели. Еще разыгрывается 21 очко, хотим добраться до нашей цели как можно быстрее, – рассказал Луиш Каштру.

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ФК Шахтер, ФК Десна, Новости футбола, Луиш Каштру.
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