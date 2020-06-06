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Байер - Бавария: голевая феерия в матче Бундеслиги (Видео)

Байер - Бавария: голевая феерия в матче Бундеслиги (Видео)
21:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 30-го тура чемпионата Германии Байер – Бавария.

В очередном туре Бундеслиги Бавария противостояла Байеру.

Подопечные Ханса Флика добыли три пункта и продолжают уверенно занимать первую строчку в турнирной таблице.

Байер – Бавария 2:4

Голы: Аларио, 9, Виртц, 89 – Коман, 27, Горецка, 42, Гнабри, 45, Левандовски, 66

Байер: Градецки, Драгович, Тапсоба, Бендер, Амири (Демирбай, 46), Арангис, Баумгартлингер (Паулиньо, 62), Диаби, Бельараби (Виртц, 46), Бэйли (Венделл, 46), Аларио (Фолланд, 76)

Минимальная победа Зари в матче с Колосом: обзор матча (Видео)

Бавария: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Гнабри (Алькантара, 74), Дэвис (Люка Эрнандес, 85), Горетцка (Мартинес, 74), Коман (Перишич, 66), Левандовски, Мюллер

Предупреждения: Коман, Амири, Левандовски, Бельараби, Мюллер, Драгович.

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ФК Бавария, ФК Байер, Футбол, Байер - Бавария, Новости футбвола.
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