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В Греции возобновили чемпионат по футболу

В Греции возобновили чемпионат по футболу
05:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В Греции состоялись два матча восстановленного чемпионата по футболу.

Состоялись первые поединки восстановленного чемпионата Греции по футболу - по одному в чемпионский группе и группе плей-офф понижения, информирует  сайт чемпионата.

В верхней шестерке в гости к "Арису" приехал ФК "ОФИ". Хозяева вышли победителем с разницей в два гола - 3:1. Причем дубль оформил бывший игрок "Днепра" Бруно Гама.

32-летний португальский нападающий Гамма провел за "Днепр" три сезона - с 2013/14 по 2015/16 (56 матчей, 9 голов и 7 ассистов).

Примечательно, что за "Арис" 63 минуты провел экс-форвард "Динамо" Браун Идейе (в пассиве желтая карточка).

В другой баталии "Паниониос" обыграл дома "Волос" - 1:0.

Добавим также, к этому моменту последний раз матчи греческой первенства проходили 1 марта. Затем чемпионат был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Греция, Футбол, Чемпионат, Карантин.
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