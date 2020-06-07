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Названо новое место финального турнира Лиги чемпионов

Названо новое место финального турнира Лиги чемпионов
08:09 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:Финальный турнир Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне в августе.

Финальный турнир Лиги чемпионов по футболу примет столица Португалии, Лиссабон. Он может состояться с 8 по 29 августа, когда будут сыграны четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Об этом сообщают Bild и DW.

Официально о месте проведения мини-турнира должно быть объявлено 17 июня.

Нормальный ход Лиги чемпионов был прерван 11 марта из-за пандемии на стадии одной восьмой финала.

Позднее УЕФА решил доиграть турнир в одной стране.

Турция, где должен был пройти финальный матч, и Россия, претендовавшая на проведение турнира, не подошли из-за эпидемиологической обстановки.

Кроме того, свои стадионы предлагала Германия, но, как написал Bild, выбор пал на Лиссабон.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, Футбол.
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