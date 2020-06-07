Клубы Первой лиги обратились с письмом к УАФ

Новости спорта:Заседание Исполкома запланировано на сегодня.

Накануне Исполкома Украинской ассоциации футбола, который состоится сегодня во Львове, девять клубов Первой лиги обратились к УАФ с письмом, потребовав объяснить ситуацию вокруг будущего нынешнего сезона.

Среди обратившихся к УАФ клубов Минай, Горняк-Спорт, Николаев, Авангард, Волынь, Черноморец, Балканы, Прикарпатье и Кремень.

Ранее журналист ТК Футбол Игорь Бурбас сообщил, что Исполком Украинской ассоциации футбола на ближайшем заседании проголосует против доигрывания сезона в Первой лиге. Промежуточную турнирную таблицу посчитают окончательной, и в УПЛ выйдут Рух, Волынь и Минай.

5 июня, Совет лиг ПФЛ принял решение доиграть сезон Первой лиги в привычном формате. По информации Sport Arena, турнир планируют возобновить 23 июня и завершить 8 августа.

Клубам, которые не явятся на оставшиеся матчи чемпионата, засчитают технические поражения со счетом 0:3. Представители Кремня уже высказались о невозможности доиграть сезон 2019/20.