У Неймара украли удостоверение личности и пытались им воспользоваться

Новости спорта:У Неймара украли бразильское удостоверение личности.

У нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара украли бразильское удостоверение личности, сообщает UOL.

По информации источника, злоумышленник пытался использовать данные футболиста, чтобы получить государственную помощь для работников во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Сообщается, что в окружении Неймара не знали о произошедшем, пока с игроком не связались через прессу.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

Чемпионат Франции завершён досрочно, «ПСЖ» объявлен чемпионом. В завершившемся сезоне Лиги 1 Неймар провёл 15 матчей, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.