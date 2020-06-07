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В футболе грядут большие перемены

В футболе грядут большие перемены
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Глава ФИФА анонсировал большие реформы в футболе.

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино анонсировал существенные реформы в футболе.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"Я слышал кое-какие интересные предложения по большому спектру вопросов. Начиная от потолка зарплат, ограничения трансферных сумм, иных механизмов налогообложения и заканчивая возможным требованием к властям вносить средства в резервный фонд на случаи вроде нынешнего. ФИФА уже проводит работу в этой области, пусть даже мы сталкиваемся с сильными корыстными интересами лиц, противодействующих нашему стремлению улучшить управление футболом. Эти проекты, меры и идеи должны обсуждаться на всех уровнях. Я знаю, что дебаты будут жаркими, но это естественно, и нам следует обсуждать такие вопросы, вместе переживая сложный период", - подчеркнул Инфантино.

Как сообщалось, ФИФА приняла решение не проводить ежегодную церемонию вручения наград "The Best".

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УЕФА, ФИФА, Новости спорта, Джанни Инфантино.
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