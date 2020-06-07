Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция, смотреть онлайн (Видео)

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16:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: twitter

Новости спорта:Трансляция битвы за еврокубки.

Трансляция 2+2 (по подписке, первые десять минут просмотр бесплатный)

Киевляне и александрийцы по ходу 2020 года уже встречались дважды. В обоих случаях сильнее оказывались "динамовцы": в чемпионате "бело-синие" выиграли 3:1, а в Кубке - 1:0 в овертайме. Но в последние сезоны подопечные Владимира Шарана неоднократно отбирали очки у "Динамо". К тому же, после рестарта "горожане" свой матч выиграли, в то время как Киев проиграл. Ждёт ли нас ещё одна сенсация от клуба из Кировоградской области?

Трансляция ФК "Динамо" (бесплатно и без регистрации)

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Стартовый свисток в матче "Динамо" - "Александрия" должен прозвучать в 17:00. Увидеть игру вы можете прямо в этой новости в плеерах 1plus1.video, FootballHub и ФК "Динамо".

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7 июня. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00"Динамо" (Киев) - "Александрия"

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ФК Динамо К, Матч, Александрия.
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