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Юрий Береза о матче "Днепр-1" - "Львов": Извините, это не футбол

Юрий Береза о матче "Днепр-1" - "Львов": Извините, это не футбол
02:02 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com Фото: ФК Днепр-1

Новости спорта:Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал победу над "Львовом" (2:1).

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал победу над "Львовом" (2:1).

"Антифутбол, который начался с самого начала. Обиды, симуляции, задержки постоянные – не украшают УПЛ. При том, что команда мне понравилась, скамейке запасных и комментаторов на ней нужно сдерживать эмоции.

Если у кого-то есть вопросы по тому, кто такой Сергей Кравченко – это метр "Днепра-1", футболист, которого знают в Украине. Если кому-то надо объяснить, могу сам лично подойти и объяснить.

Не вижу причин подогревать эмоции до такого градуса. Когда кричат: "Кто такой Кравченко?", так Кравченко для нас – легенда, основа. Ребята, научитесь играть в футбол, потом сразу на поле все выровняется.

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Но когда мы мастерство подменяем артистизмом, а это было на протяжении 95 минут, извините, это не футбол", – сказал Береза.

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Футбол, УПЛ, Юрий Береза, Днепр-1, ФК Львов.
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