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Рома нашла вероятную замену Смоллингу

Рома нашла вероятную замену Смоллингу
10:53 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта:Защитник Ливерпуля вошел в сферу интересов Ромы.

Рома интересуется возможностью подписать 30-летнего хорватского защитника Ливерпуля Деяна Ловрена.

Римляне могут прибегнуть к варианту с игроком мерсисайдцев, если им не удастся договориться о выкупе Криса Смоллинга из Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Рома планирует арендовать Смоллинга еще на один сезон, но с обязательством выкупа англичанина.

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Деян Ловрен в нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах за Ливерпуль, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Он перебрался на Анфилд в 2014 году из Саутгемптона.

Рома находится на пятом месте турнирной таблицы Серии А. В первом матче после возобновления сезона команда Фонсеки встретится 24 июня с Сампдорией.

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Все по теме:

ФК Рома, ФК Ливерпуль, Серия А, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Деян Ловрен.
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