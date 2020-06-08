Скачать
Понедельник, 08.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC: Нуньес защитила чемпионский титул
UFC: Нуньес защитила чемпионский титул
Украинские теннисисты сыграют на выставочном турнире в Сербии
Украинские теннисисты сыграют на выставочном турнире в Сербии
UFC 250: Стерлинг одержал победу над Сэндхагеном
UFC 250: Стерлинг одержал победу над Сэндхагеном
Австралия может принять третий бой Фьюри - Уайлдер
Австралия может принять третий бой Фьюри - Уайлдер

Павелко: Шевченко искренне живет сборной

Павелко: Шевченко искренне живет сборной
15:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАф

Новости спорта:Андрей Шевченко остается на посту главного тренера сборной Украины.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался о предстоящем продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его тренерским штабом до 31-го декабря 2022-го года. Стороны уже согласовали детали нового соглашения, а его официальное заключение является лишь формальность.

"Игроки и все болельщики сборной Украины уже привыкли к таким эмоциям от выступления нашей национальной сборной. Все это время из-за паузы с коронавирусом мы с Андреем Шевченко обсуждали эту ситуацию и понимали, что есть интерес от разных клубов и других заинтересованных лиц. Однако важно, что от самого Андрея Николаевича никогда не было и намека на то, что он может рассмотреть альтернативный вариант".

"Для нас дело чести, что наша сборная начала показывать игру, которая радует наших болельщиков. Не закончен этап, не закончена история и сам Андрей понимает, что важно поддержать игроков в истории становления команды. Мне очень приятно говорить о том, что ни одного слова о дополнительных условиях, которые могли бы препятствовать продлению нашего контракта, я не услышал. Шевченко искренне живет командой".

"Мне приятно, что мы быстро договорились, что тренерский штаб идет в два цикла: Евро и чемпионат мира. Условия остались теми же", — заявил Павелко в программе Великий футбол.

Разгром Александрии: Михайличенко назвал "недоразумением" поражение от Шахтера

Напомним, ранее Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины планирует собраться в сентябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)
02 Разгром Александрии: Михайличенко назвал "недоразумением" поражение от Шахтера
03 Юрий Береза о матче "Днепр-1" - "Львов": Извините, это не футбол
04 Легенда баскетбола: Нас унижали на протяжении многих лет
05 Макгрегор снова объявил о завершении спортивной карьеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь