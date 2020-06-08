Павелко: Шевченко искренне живет сборной

Новости спорта:Андрей Шевченко остается на посту главного тренера сборной Украины.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался о предстоящем продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его тренерским штабом до 31-го декабря 2022-го года. Стороны уже согласовали детали нового соглашения, а его официальное заключение является лишь формальность.

"Игроки и все болельщики сборной Украины уже привыкли к таким эмоциям от выступления нашей национальной сборной. Все это время из-за паузы с коронавирусом мы с Андреем Шевченко обсуждали эту ситуацию и понимали, что есть интерес от разных клубов и других заинтересованных лиц. Однако важно, что от самого Андрея Николаевича никогда не было и намека на то, что он может рассмотреть альтернативный вариант".

"Для нас дело чести, что наша сборная начала показывать игру, которая радует наших болельщиков. Не закончен этап, не закончена история и сам Андрей понимает, что важно поддержать игроков в истории становления команды. Мне очень приятно говорить о том, что ни одного слова о дополнительных условиях, которые могли бы препятствовать продлению нашего контракта, я не услышал. Шевченко искренне живет командой".

"Мне приятно, что мы быстро договорились, что тренерский штаб идет в два цикла: Евро и чемпионат мира. Условия остались теми же", — заявил Павелко в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины планирует собраться в сентябре.