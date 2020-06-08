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Ройс выбыл до конца сезона

Ройс выбыл до конца сезона
15:22 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Марко Ройс получил травму еще в начале февраля.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс выбыл до конца сезона из-за разрыва сухожилия приводящей мышцы бедра.

Немец повредился еще 4 февраля во время матча Кубка Германии против Вердера (2:3). Ожидалось, что он пропустит около месяца, но Ройс не выходит на поле уже 4 месяца. Боруссия официально о его диагнозе не сообщает.

С момента получения травмы 31-летний футболист уже пропустил 12 матчей команды подряд. Число было бы больше, если бы не пауза в Бундеслиге из-за пандемии коронавируса.

Всего в нынешнем сезоне Ройс успел поучаствовать в 26 матчах Боруссии во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 7 результативных передач.

Дортмундцы находятся на втором месте турнирной таблицы Бундеслиги. В следующем матче команда Люсьена Фавра 13 июня встретится с Фортуной.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Марко Ройс.
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