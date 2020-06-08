Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо

Новости спорта:Эрол Булут заинтересован в работе в киевском клубе.

Турецкий тренер Эрол Булут хочет возглавить «Динамо».

Руководство киевлян наводило справки о наставнике и тот не против тренировать в Украине. Более того, через агента Вадима Шаблия, Булут предоставил свой проект развития «Динамо», сообщает Fotospor.

На данный момент Булут тренирует «Аланияспор», который идет 6-м в чемпионате Турции.

Кроме Булута «Динамо» рассматривает возвращение Сергея Реброва и, по версии издания, он является главным фаворитом на смену Алексея Михайличенко.

Сам Ребров не стал отрекаться от возвращения в команду. Также рассматривается кандидатура Юрия Семина.