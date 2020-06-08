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Павелко: УПЛ постепенно расширится до 16 клубов

Павелко: УПЛ постепенно расширится до 16 клубов
16:42 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Андрей Павелко сообщил, что УАФ приняла решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что несмотря на коронавирус, Конгресс УАФ принял решение в будущем расширить УПЛ до 16 команд. Правда, о сроках расширения Лиги глава Ассоциации умолчал.

"Мы утвердили решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, постигшие нас в этом году, это решение неизменное. Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах", – сказал Андрей Павелко.

Напомним, что ранее было принято решение о расширении УПЛ до 14 команд в следующем сезоне и до 16 команд через сезон. Впрочем, из-за пандемии коронавируса некоторые клубы Лиги начали говорить о том, что расширение Лиги в следующем сезоне нецелесообразно.

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Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола, УАФ, Конгресс УАФ.
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