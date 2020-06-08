Наполи не будет снижать цену на Кулибали даже в условиях кризиса

Новости спорта:Неаполитанцы оценивают центрбека в 100 миллионов евро.

Спортивный директор Наполи Кристиано Джунтоли заявил, что клуб не пойдет на уступки в переговорах о продаже защитника Калиду Кулибали. Неаполитанцы не станут снижать цену на игрока, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«Кулибали отличный футболист, и клуб имеет право просить за него такую цену, которую хочет. Говорят, что переговоры будут другими, но, на мой взгляд, это обычная отговорка. Не думаю, что ситуация с коронавирусом может изменить цену Кулибали или других топ-футболистов».

«Конечно, в нынешних условиях клубы чаще будут брать игроков в аренду с обязательством выкупа. Футбол быстро адаптируется к ситуации», — сказал Джунтоли.

Интерес к Кулибали проявляют Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и ПСЖ. Наполи хочет получить за сенегальца не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел 21 матч за Наполи во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт защитника с клубом Серии А истекает в июне 2023 года.

Наполи идет на шестом месте Серии А. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.