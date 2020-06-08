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Зинченко может пойти "на повышение" в МС

Зинченко может пойти "на повышение" в МС
16:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Для этого «Манчестер Сити» надо купить Бена Чилвелла

Александр Зинченко, который в «Манчестер Сити» выступает на позиции левого защитника, с нового сезона может быть переведен на свою «родную» позицию в центре полузащиты. Об этом сообщает The Sun.

На такой шаг Пеп Гвардиола пойдет, если летом клуб приобретет левого защитника «Лестера» Бена Чилвелла. Главным конкурентом «Сити» в борьбе за игрока является «Челси».

Если подписать Чилвелла не удастся, «Манчестер Сити» переключит свое внимание на аргентинца Николаса Тальяфико из «Аякса».

В нынешнем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Сейчас украинец готовится к возобновлению сезона в Англии.

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Ранее Зинченко опроверг информацию о том, что мог принять российское гражданство.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Хосеп Гвардиола, Александр Зинченко.
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