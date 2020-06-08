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Суркис: Вины Беседина не было никакой

Суркис: Вины Беседина не было никакой
17:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Президент Динамо затронул тему дисквалификации форварда киевской команды.

Игорь Суркис убежден, что Артем Беседин на 200% ни в чем не виноват. 

"Считаем, что это минимальный срок. Я глубоко разобрался в этом вопросе, вины Беседина не было никакой. Мы с ним разговаривал не один раз, а коронавирус, можно сказать, пошел ему на пользу – перенесли Евро-2020 на год. Еще полгода, и он будет в строю".

"Он многое переосмыслит, будет аккуратнее. Каждый несет ответственность за те действия, что совершает".

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"Если принял таблетку, то должен смотреть, что это. Но его вины нет, я уверен в этом на 200%. Поэтому его наказание такое минимальное".

"Он доказал, лично присутствуя в УЕФА с юристами, что его вины нет. Но уйти от ответственности полностью нельзя", — сказал Игорь Суркис в эфире программы ПроФутбол.  

Напомним, футболист не прошел допинг-тест после поединка Лиги Европы против Мальме (3:4), который состоялся 29 ноября.

В декабре Беседина отстранили от футбола, а в феврале вынесли вердикт о дисквалификации до 19 декабря 2020 года.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Новости футбола, Аретм Беседин.
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