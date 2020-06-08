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Реал из-за травмы потерял центрального защитника

Реал из-за травмы потерял центрального защитника
17:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский центрбек выбыл на три недели из-за травмы.

Центральный защитник Реала Начо Фернандес не сможет помочь своей команде в первых матчах испанской Ла Лиги после карантина.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", 30-летний испанец получил травму. По итогам медицинского обследования футболисту диагностировали повреждение прямой мышцы правого бедра.

По информации AS, Начо выбыл как минимум на три недели. Таким образом, он пропустит поединки против Эйбара, Валенсии, Реал Сосьедада, Мальорки и Эспаньола.

Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между Севильей и Бетисом. Реал же примет на своем поле Эйбар, матч с которым состоится 14 июня. 

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Начо Фернандес.
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