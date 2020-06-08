В Италии определились с датой открытия трансферного окна

Новости спорта:Клубы Серии А смогут совершать трансферы по 5 октября.

Во время сегодняшнего заседания Федерация футбола Италии установила новые даты трансферного окна в стране. Клубы смогут совершать трансферы с 1 сентября по 5 октября. Зимнее трансферное окно пройдет с 4 по 31 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена изменить даты летнего трансферного окна из-за пандемии коронавируса. Организация издала документ, регулирующий вопросы предстоящего трансферного окна.

Напомним, что футбольный сезон в Италии возобновится 12 июня ответным матчем 1/2 финала Кубка Италии Ювентус — Милан. Рестарт Серии А запланирован на 20 июня.

Отметим, что сегодня, 8 июня, открылось трансферное окно во Франции. Сезон в Лиге 1 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.